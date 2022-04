Timothy Castagne krijgt tegen AS Roma tik tegen hoofd en laat zich na 21 minuten vervangen

Rode Duivel Timothy Castagne moest in de heenwedstrijd van de halve finales van de Conference League tegen AS Roma na amper 21 minuten naar de kant met een vreemde blessure. In een op het eerste gezicht onschuldig duel met Zaniolo kreeg hij kennelijk een tik tegen het hoofd. Nadien keek onze landgenoot soms troebel en greep hij geregeld naar het hoofd.

Castagne liep met medische assistentie meteen de spelerstunnel in. James Justin kwam in de plaats van onze landgenoot.

Timothy Castagne kent de gevaren van een hoofdblessure. In de eerste groepswedstrijd op het EK 2020 kwam hij hard in aanraking met een Russische tegenstander waarna hij een dubbele oogkasbreuk opliep. Hij moest geopereerd worden en kreeg te horen dat het letsel carrièrebedreigend had kunnen zijn als het een paar centimeter hoger was geweest.