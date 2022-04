Olympische medaillewinnaars, Rode Duivels en verrassende gaste in Team Wesley versus Team Pedro: “Ik wring zijn nek om”

Wesley Sonck en Pedro Elias mochten voor de seizoensafsluiter elk een team samenstellen met zes sporters die elk één van de zeven nummers van De Container Cup voor hun rekening zouden nemen. Zelf moesten de twee olijke commentatoren ook één nummer afwerken.

Pedro Elias verloor de toss en moest starten. Hij koos voor een evenwichtige mix met mannen en vrouwen. Triatleet Frederik Van Lierde - ex-winnaar van de Ironman van Hawaï - beet de spits af. Van Lierde stopte twee jaar geleden met triatlon maar liep de 1.500 meter nog vlotjes makkelijk boven de 21 kilometer per uur gemiddeld. Voormalig judoka Gella Vandecaveye - zilver en brons op de Olympische Spelen - toonde dat ze op haar 48e nog altijd in vorm is. De West-Vlaamse zwoegde zich naar 82 monkeybars.

De verrassing van Pedro Elias kwam binnen bij het golfen. Elias had Amy Sonck, de dochter van Wesley, overtuigd om voor zijn team een balletje te slaan. “Dat kan toch niet”, riep Sonck uit toen hij zijn dochter herkende. “Ik ga zijn nek omwringen. Nu weet ik waarom ze zo vaak gaan oefenen is.” Amy sloeg de bal maar liefst 100 meter ver. De grote troef van Elias was dan weer Hannes Obreno op de roeimachine. Obreno werd op de Olympische Spelen van Rio in 2016 vierde in het roeien en knalde naar de vijfde roeitijd aller tijden in De Container Cup. Team Pedro leek op weg naar een toptijd, tot Elias het zelf verknalde in het schieten. De commentator schoot geen enkele keer raak en verknalde zo letterlijk een topprestatie van zijn team.

Daar konden Kathleen Compagnie - Europees kampioene powerliften - op de benchpress en ex-voetballer Gert Verheyen op de fiets niks meer aan veranderen. Elias had op voorhand nog verwarring gezaaid door overal te poneren dat hij Kompany had gestrikt voor zijn team, hij had strikt gezien niet gelogen. Gert Verheyen zette trouwens een bijzondere puike fietsprestatie neer. Onze voetbalanalist fietste bijvoorbeeld sneller dan Oliver Naesen, Eli Iserbyt en Mauri Vansevenant, al moest hij natuurlijk slechts één proef doen. “Wesley had mij ook gevraagd maar ik eindigde ooit tweede achter hem in de Gouden Schoen. Ik wou achter eender wie tweede eindigen, maar niet achter hem. Daar geraak ik nooit meer vanaf”, vertelde Verheyen droogjes.

Wesley Sonck had twee collega Rode Duivels uitgenodigd. Steven Defour nam het loopnummer op zich, Geert De Vlieger het golfen. De Vlieger sloeg het balletje virtueel 173 meter ver, goed voor de derde beste prestatie aller tijden. Het zou niet de enige bijzonder straffe prestatie van Team Wesley zijn. Zo deed de voormalige topspits van KRC Genk, Ajax, Mönchengladbach en Club Brugge een slimme gok met ex-topturnster Aagje Vanwalleghem aan de monkeybars. De 34-jarige gymnaste geraakte 157 bars ver vooraleer haar tijd op was, de beste prestatie ooit bij de vrouwen.

En wat te zeggen van tienkamper Hans Van Alphen op de roeimachine? Van Alphen ging zowaar nog een seconde sneller dan Hannes Obreno en bleef amper zes seconden onder de toptijd van Ward Lemmelijn, wereldrecordhouder indoorroeien. “Dat is echt wel crazy, ik ben niet eens in vorm.”

Op dat moment was de buit al binnen voor Team Wesley. En dus kon Sonck het zich permitteren om amper één keer raak te schieten. Met 120 kilogram op de benchpress vergrootte oude bekende Dirk van Tichelt de voorsprong. De judoka deed daarmee vijf kilogram beter dan bij zijn deelname in het eerste seizoen. Johan Museeuw mocht een ererondje rijden op de fiets. Met een toptijd van 7 minuten, 20 seconden en 77 honderdsten zou Team Wesley tweede hebben gestaan in de rangschikking aller tijden van De Container Cup, achter kajakker Artuur Peters. Team Pedro finishte in 8 minuten, 52 seconden en 33 honderdsten.

Team Pedro

1.500 m lopen: Frederik van Lierde: 4:28.40

Monkeybars: Gella Vandecaveye: 82 stuks

Golfen: Amy Sonck: 100 meter

1.000 m roeien: Hannes Obreno: 2:48.19

Schieten: Pedro Elias: 0/5

Benchpress: Kathleen Compagnie: 85kg

3.000 m fietsen: Gert Verheyen: 4:13.58

Totaal: 8:52.33

Team Wesley

1.500 m lopen: Steven Defour: 4:53.72

Monkeybars: Aagje Vanwalleghem: 157 stuks

Golfen: Geert De Vlieger: 173 meter

1.000 m roeien: Hans Van Alphen: 2:47.24

Schieten: Wesley Sonck: 1/5

Benchpress: Dirk van Tichelt: 120kg

3.000 m fietsen: Johan Museeuw: 4:24.48

Totaal: 7:20.77