Alexandra Vandergeeten won ‘Bake Off Vlaanderen’ in 2020. — © Play4

Hasselt

Op zondag 1 mei vindt de tweede editie van het Dessertival plaats in Hasselt. Acht specialisten zetten er hun zoetste beentje voor met tientallen lekkere nagerechtjes. Ook Alexandra Vandergeeten, winnares van ‘Bake Off Vlaanderen’ in 2020, bakt mee.