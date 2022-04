Als alle pech samenkomt: Alpecin-Fenix geeft update over acht (!) renners met fysieke problemen

Tim Merlier (elleboogblessure na val in Parijs-Roubaix): “Tim is jammer genoeg niet in staat om aan de start te staan van de Giro. Zijn bloedresultaten, zijn training en evolutie van de wondheling zijn niet wat ze moeten zijn om op 6 mei klaar te zijn. Een hoogtestage vanaf 20 mei is mogelijk als alles zo blijft evolueren. Vanaf volgend weekend zullen het trainingsvolume en de trainingsintensiteit opgevoerd worden. Zijn trainer zal Tims conditioneel herstel blijven opvolgen. Een nieuwe bloedafname en een algemene controle is voorzien over twee weken.”

Jonas Rickaert: “Nadat hij een doof gevoel en krachtverlies in zijn linkerbeen ervoer, onderging Jonas een scan en ging op consultatie bij vaatchirurg Dr. Danneels in AZ Groeninge. Daar werd een vernauwing van de heupslagader vastgesteld bij het plooien van de heup. Hij werd doorverwezen naar een Nederlandse vaatchirurg voor een extra opinie.”

Sam Gaze: “Sam werd vorige maand aan beide knieën geopereerd. Zijn herstel verloopt goed, aanvankelijk zonder fietsen. Zijn eerste trainingsritten op de fiets gaan ook goed. Zijn situatie evolueert positief.”

Jakub Mareczko (ten val gekomen in de Ronde van Turkije): “Jakub kent een goed herstel na een niet verplaatste breukje in de hand. Training gaat goed en pijnvrij.”

Sjoerd Bax: “Sjoerd herstelde aanvankelijk goed van een peesblessure aan de hamstring, maar kent een opflakkering van het probleem. Als hij terugkeert van trainingsstage zal hij op consultatie gaan bij dokter Claes.”

Edward Planckaert: “Goed nieuws voor Edward. Hij zal binnenkort de trainingen op de weg hervatten na een sleutelbeenbreuk opgelopen in de Ronde van Turkije.”

Oscar Riesebeek (ziek afgezegd voor de Amstel): “Oscar had een fantastische voorbereidingsstage op de Giro. Een extra, preventieve controle van zijn hart is voorzien voor volgende week.”

Ceylin Alvarado: “Ceylin onderging halfweg maart een operatie aan een gescheurd ligament van de rechterpols, waarna ze drie weken een brace moest dragen. Ze moet nog steeds een steunverband dragen, kan opnieuw op de fiets trainen, maar moet de start van haar moutainbikeseizoen tot nader order uitstellen omdat het te belastend zou zijn voor haar pols. Ze heeft groen licht gekregen om op de weg te fietsen, maar nog niet op de moutainbike. Een nieuwe controle in het ziekenhuis is voorzien voor 2 mei.”