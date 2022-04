Antwerpen, Merksplas

Na ex-Miss België Ilse De Meulemeester (50) stond donderdag ook haar voormalige aanbidder Jacobus Perdaems (65) voor de rechtbank. Perdaems wordt verdacht van fiscale fraude en witwas. Hij had maar liefst 3 miljoen euro zwart geld verstopt in het keukenblok van zijn villa in Merksplas.