“Is dat voor mij?” Actrice Olivia Wilde krijgt voogdijpapieren overhandigd terwijl ze op podium staat

Las Vegas

Een toespraak van Olivia Wilde is dinsdag abrupt onderbroken, toen de Amerikaanse actrice op het podium juridische documenten over de voogdij over haar kinderen overhandigd kreeg.

Wilde – vooral bekend van haar rol in de televisieserie ‘House M.D.’ – stelde dinsdag in Las Vegas haar nieuwste film Don’t Worry Darling voor, toen een onbekende vrouw het podium op stapte en haar een enveloppe overhandigde. Wilde vroeg verbaasd “Is dat voor mij?”, opende de enveloppe, las die even en ging daarna verder met haar uiteenzetting.

Het was in eerste instantie niet duidelijk wat er in de enveloppe zat, maar inmiddels is gebleken dat het gaat om juridische documenten over de voogdij over haar twee kinderen met acteur Jason Sudeikis. De twee waren een koppel tussen 2011 en 2020.

“De documenten gaan over de voogdij over hun kinderen”, aldus een bron dichtbij Sudeikis aan het Amerikaanse Variety. “Meneer Sudeikis had geen weet van de omstandigheden waarin de brief afgeleverd zou worden, dat werd beslist door het postbedrijf. Hij zou nooit aanvaarden dat ze op zo’n onaanvaardbare manier overhandigd zouden worden.” jvh