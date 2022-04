Kaat en haar collega’s onderstrepen het fietsbeleid van het Medisch Centrum Sint-Jozef in Munsterbilzen — © Johnny Geurts

Munsterbilzen

In het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jozef in Munsterbilzen zijn deze week de ‘fietsmaanden’ gestart. Een initiatief om de medewerkers aan te moedigen om met de fiets naar het werk te komen. Ambassadrice van de campagne is Kaat Arits die jaarlijks 14.000 kilometer woon-werkverkeer aflegt op haar koersfiets. Zij wordt het uithangbord van een sportieve challenge.