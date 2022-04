Joren Dom verlaat Beerschot: “Ik wil in eerste klasse blijven”

De kogel is door de kerk: Joren Dom (32) trekt na vijf jaar de deur van het Olympisch Stadion achter zich dicht. De polyvalente verdediger staat op het punt een contract te ondertekenen bij een niet nader genoemde Belgische eersteklasser. Hij verlaat Beerschot transfervrij door een degradatieclausule in zijn contract.

In principe lag Joren Dom bij Beerschot nog een jaar onder contract, maar door een speciale clausule in dat contract kon hij bij een degradatie van de club transfervrij vertrekken. Dom heeft de club via een aangetekende brief deze week laten weten dat hij gebruik wil maken van die clausule.

“Ik koos ervoor om mijn periode bij Beerschot te beëindigen na vijf seizoenen”, reageert Dom via de clubwebsite. “Ik heb hier fantastische momenten meegemaakt, ik werd drie keer periodekampioen in 1B, werd kampioen en steeg naar 1A. Daar kon ik mijn kwaliteiten tonen op het hoogste niveau in België. Ik wil graag in eerste klasse blijven voetballen en maak de overstap naar een andere Belgische club. Ik wil de supporters bedanken voor de steun die ik hier altijd gekregen heb.”

Via een filmpje op sociale media nam Dom afscheid van Beerschot:

De voorbije dagen werd al duidelijk dat 1B-kampioen Westerlo de transfervrije Dom een contractvoorstel had gedaan. Maar hij zou niet naar de promovendus overstappen. Welke club dan wel? Dat zal de komende uren en dagen moeten blijken.

De populaire Joren Dom stapte in 2017 over van Antwerp naar aartsrivaal Beerschot, maar slaagde er ook op het Kiel in om een publiekslieveling te worden. Hij speelde in totaal 148 wedstrijden voor Beerschot, meer dan voor welke andere club in zijn carrière. Het voorbije seizoen was hij een van de weinige lichtpunten bij de allerlaatste in 1A. Dom scoorde vijf keer, waaronder tegen Club Brugge, Anderlecht en Antwerp.