Van zes naar drie: deze koppels mogen verder verbouwen in ‘Huis Gemaakt’

Zware deliberaties. Dat waren het volgens juryleden Cerina Marchetta, Gert Voorjans en Hadisa Suleyman in zowel Antwerpen, Boortmeerbeek als Beringen. Op verschillende plekken was de jury het ook niet unaniem eens, maar uiteindelijk werden er wel knopen doorgehakt.

Makelaar Hadisa Suleyman, architect Gert Voorjans en aannemer Cerina Marchetta beslisten over het lot van de kandidaten. — © vtm

In Antwerpen ging het tussen de niet volledig afgewerkte slaapkamer van Cedric en Anaïs en de kunstzinnige zolderkamer met blauw accent van Lien en Melvin. De stijl van de dakwerker en balletdanseres, waarbij de authenticiteit van het gebouw meer bewaard bleef, viel iets meer in de smaak en dus mogen Cedric en Anaïs verder klussen aan het herenhuis. De beslissing viel Lien en Melvin duidelijk zwaar: “Het is enorm pijnlijk. We hebben er zoveel voor aan de kant geschoven. We zijn elke seconde hier geweest. Als je dan voor een koppel kiest omdat je moulures iets mooier vindt, dan vind ik dat cru. We hebben veel bijgeleerd, mensen leren kennen … Dus we gaan niet met lege handen naar huis, maar het blijft zuur.”

Cedric en Anaïs (links) gaan nog heel wat werk hebben in het herenhuis in Antwerpen. Voor Lien en Melvin (rechts) zit de verbouwing erop. — © vtm

Hoefijzers

Ook in Beringen kwamen de juryleden niet overeen. Waarover ze het wel eens waren, was dat het niveau er beduidend hoger lag dan in de twee andere panden. “Ik vind dat de anderen hier zeker een voorbeeld aan mogen nemen. Dit is wat wij verwachten”, gaf de Genkse Cerina mee alvorens ze voor Bilzenaar Younes en Eline uit Tongeren kozen. Dat betekende het einde van de wedstrijd voor cowboys Didier en Melanie uit Hechtel. Ze hadden nog een nachtje kunnen doorbrengen in hun droomwoning en hoopten dat de hoefijzers in de kamer hen geluk zouden brengen, maar moeten nu op zoek naar een andere thuis voor hen en hun paarden. “Het is ons niet gegund, maar we gunnen het Younes en Eline echt van harte. Didier heeft er goed aan gedaan om Younes dingen bij te leren en ik ben ervan overtuigd dat wie goed doet, dat terugkrijgt”, besloot Melanie.

Didier en Melanie (links) vormden een sterk koppel, maar de jury koos voor Eline en Younes. — © vtm

Tandje bijsteken

In Boortmeerbeek werd het in beide slaapkamers een strijd tegen de klok en dat merkte de jury ook aan het resultaat: kromme lijnen, slordig verfwerk en vloer die slecht geplaatst was. “De afwerking is ondermaats. Het huis verdient meer. Het koppel dat verdergaat, zal een serieus tandje moeten bijsteken”, maakte Cerina duidelijk. Dat tandje zal van Neeroetenaar Emiel en zijn Brusselse vriendin Alexia mogen komen. De jury vond dat zij toch net iets meer gepresteerd hadden. De scherven van hun kapotte spiegel brachten hen toch nog geluk. “Het is mooi geweest. We hebben de kans gekregen en ze ook volledig gegrepen”, zuchtte Seb, terwijl zijn vriendin Ines de traantjes niet kon bedwingen. “Ik zag ons hier echt al wonen. Dit was de volgende stap, maar nu is het gedaan.”

Seb en Ines (rechts) verloren in Boortmeerbeek van Emiel en Alexia. — © VTM

