‘Beschuldigingen van misbruik kostten Johnny Depp rol in nieuwe “Pirates of the Caribbean”’

Amber Heards beschuldigingen van huiselijk geweld hebben allicht zware schade toegebracht aan Johnny Depps imago, zei de voormalige talent agent van beide acteurs tijdens het proces Depp vs. Heard. Zodanig zelfs dat Depps dagen als piraat geteld waren in de Pirates of the Caribbean-franchise.

Christian Carino, een talent agent bij Creative Artists Agency (CAA) die zowel Depp als Heard vertegenwoordigde, zei dat hij optrad als een soort vertrouwenspersoon en doorgeefluik tussen de twee. Depps advocaat las sms-berichten voor uit 2017 tussen Heard en Carino, waarin Heard zei dat ze Depp miste en klaagde over haar toenmalige breuk met de ceo van Tesla, Elon Musk. Carino sms’te toen dat hij niet begreep waarom Heard zo overstuur was terwijl ‘je me duizend keer vertelde dat je gewoon ruimte aan het vullen was’ met Musk.

Zowel in zijn getuigenis als kruisverhoor beweerde Carino dat Heards beschuldigingen Depp zijn rol als Jack Sparrow in Disneys Pirates of the Caribbean-franchise hadden gekost. Die mening baseerde hij op gesprekken met leidinggevenden bij CAA en Pirates-producer Jerry Bruckheimer, die vertelden dat de studio moeite had om Depp in dienst te nemen.

Depps advocaat wees erop dat Heards opiniestuk in The Washington Post gepubliceerd werd op 18 december in 2018. Daarin vertelde ze dat ze ‘een publiek figuur was die heeft geleden onder huiselijk geweld’. Het artikel noemde Depp niet bij naam, maar zijn advocaten zeggen dat het artikel hem desondanks belasterde.

Twee dagen later verschenen in verschillende media berichten waarin stond dat de Disney-ceo Sean Bailey bevestigde dat Depp niet meer zou terugkeren als Jack Sparrow in de nieuwe films van Pirates of the Caribbean.