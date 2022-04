Special Olympics Belgium - Jonathan Sacoor: “Een eer om de vlam te mogen aansteken”

“Het is echt een ongelooflijke eer om deel te mogen uitmaken van dit evenement”, vertelde de 22-jarige Sacoor, die ook een training gaf aan atleten die zullen deelnemen aan het toernooi.

“Mijn coach (Jacques Borléé) deed me een voorstel om ambassadeur te worden van de Special Olympics. Dat heb ik meteen geaccepteerd, omdat ik volledig achter de boodschap sta om de atleten centraal te stellen. Dat moet eigenlijk overal zo zijn. De organisatie is bovendien ook erg professioneel. Op menselijk vlak is dit een erg verrijkende ervaring”, aldus Sacoor.

Naast Sacoor kijkt ook doelman Mickael Watrin van voetbalploeg Play Unified uit naar de 38e editie van de Special Olympics. Watrin vertegenwoordigt dit jaar het evenement en nam onder meer al deel aan acties met de Rode Duivels. “Dit maakt me heel erg blij, maar het belangrijkste is dat zoveel mogelijk mensen naar de atleten komen kijken”, riep de doelman donderdag op.

De organisatie verwacht voor de openingsceremonie 7.000 mensen in het olympisch dorp in Louvain-La-Neuve. “We hebben 3.000 atleten plus familie en 1.800 vrijwilligers, waarvan we er nog te kort hebben”, legt Eddy Beckers, voorzitter van de SOB uit.

De laatste editie was in Sint-Niklaas in 2019. Die van Antwerpen in 2020, ter ere van de honderdste verjaardag van de Spelen van Antwerpen in 1920, werd afgelast wegens corona. Mechelen zal de Spelen van 2023 organiseren. (belga)