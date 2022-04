Langverwachte opvolger Avatar zal ‘Avatar: The Way of Water’ heten, trailer volgende week te zien

Het langverwachte ‘Avatar 2’ heeft een trailer. Die is voor het eerst getoond op de filmbeurs CinemaCon in Las Vegas. Vanaf volgende week zal hij ook een week lang te zien zijn voor de vertoning van ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’ die vanaf 4 mei in onze zalen loopt.

Avatar 2 heeft intussen een officiële titel gekregen: Avatar: The Way of Water. Sam Worthington en Zoë Saldana keren terug in de hoofdrol. James Cameron doet opnieuw de regie. Het verhaal speelt zich meer dan tien jaar na Avatar (2009) af. Wie erbij was op CinemaCon kreeg 3D-brillen om naar de minutenlange trailer te kijken, die amper dialoog bevat, maar vooral een blik gaf op de verschillende regionen in de wereld Pandora die de film verkent.

© Disney/20th Century Fox

© Disney/20th Century Fox

De eerste film wordt geremasterd en komt in de bioscoop op 23 september. Dat is nog steeds de best scorende prent aller tijden, met ruim 2,8 miljoen dollar aan de box office. Het was de eerste film die specifiek voor 3D-beleving gemaakt was. Ook nu willen ze alle mogelijke audiovisuele technieken verkennen. De opvolger kende al een hobbelig parcours. Normaal was die gepland in 2014, maar uiteindelijk werd hij minstens zeven keer uitgesteld. Avatar: the Way of Water komt op 16 december in de bioscoop.