Bestuurder zonder rijbewijs en onder invloed van drugs probeert weg te wandelen van controle

Op de N74 in Zonhoven en de Diepenbekerweg in Hasselt heeft de politie LRH woensdag een controleactie gedaan met de Vlaamse Belastingdienst. Er werden 8 pv’s opgesteld voor drugs in het verkeer. Daarnaast waren er nog 51 onmiddellijke inningen, vooral voor gsm-gebruik. Vlabel stelde 13 pv’s op voor achterstallige verkeersbelastingen, goed voor een bedrag van 7.447,64 euro. Eén bestuurder probeerde de controle te omzeilen door te voet verder te wandelen, maar werd onderschept. De man had geen rijbewijs bij en bleek onder invloed van drugs achter het stuur te zitten. Een andere beginnende bestuurder kwam aan met zijn gsm in zijn hand én had drugs genomen. siol