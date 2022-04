Kristian Thorstvedt blijft langer bij KRC Genk: “Heel blij en trots op onze Noorse Viking”

Kristian Thorstvedt blijft nog een paar seizoenen langer in de Cegeka Arena. KRC Genk liet de Noor een contract tekenen tot de zomer van 2025. Zijn huidige overeenkomst liep normaal midden 2023 af.

KRC Genk kondigde de contractverlenging donderdagmiddag aan op sociale media met onderstaand bericht.

“Een nieuwe en belangrijke contractverlenging! Kristian Thorstvedt heeft zijn contract met onze club verlengd tot de zomer van 2025. De huidige overeenkomst van de Noorse sterkhouder liep midden volgend jaar af.

Kristian Thorstvedt kwam begin 2020 van het Noorse Viking FK naar Genk en groeide er snel uit tot een graag geziene figuur op en naast het terrein. Hij scoorde bij zijn debuut, sukkelde daarna een tijdlang met een voetblessure, maar kwam sterk terug. Kristian werd een sleutelfiguur in het elftal dat een schitterend bekerparcours aflegde en via beresterke play-offs ei zo na nog kampioen werd. Hij blonk zelf ook uit in die topwedstrijden met dominante prestaties en 4 belangrijke doelpunten.

Intussen zit Kristian aan 82 wedstrijden voor onze club. Daarin scoorde hij 16 keer.

Door zijn ontwikkeling in Genk beukte onze stoere Noor ook de poort open naar de nationale ploeg van zijn land, waar hij in geen tijd ook basispion werd. In 13 interlands scoorde hij 4 keer.

Wij zijn blij en trots dat iemand met het profiel en potentieel als Kristian Thorstvedt zich voor langere tijd verbindt met de club.”