Zeg het met bloemen op moederdag: campanula, de eeuwige bloeier past zowel in tuin, op balkon als in de huiskamer

Of je de kamerplantversie van de campanula voor jezelf koopt of om te geven (eventueel ter gelegenheid van Moederdag): het is een prachtplant. Zet haar in een mooie pot en laat ze uitgroeien tot een weelderige bos bloemen die als waterval over de rand hangt. Je vindt deze campanula’s in wit, lichtblauw en blauw en dat in mini- en mediumformaat. Goed verzorgd en door voortdurend uitgebloeide bloemen weg te plukken of te knippen, stopt het plantje amper met bloeien. Meer correct: je slaagt er wellicht in om de ene bloeiperiode naadloos in de volgende te laten overvloeien. Toch uitgebloeid? Het plantje mag naar tuin, terras of balkon.

Licht zonder zon

Zet het plantje in volle licht, maar nooit in de zon achter glas. Laat de potkluit nooit uitdrogen! Geef dus twee keer per week water en eens per twee weken wat vloeibare meststof via het gietwater. Voelt de potkluit licht aan, dompel dan in een teil tot er geen luchtbelletjes meer opborrelen.

Campanula is niet meer of minder dan Latijns voor ‘klokje’. Er zijn zowel pot- als tuintypes en soorten die zelfs bij ons in het wild voorkomen (denk weideklokje). Dit potplantje stamt echter uit Noord-Italië, waar het op bepaalde plaatsen als natuurlijk hangend tapijt over rotsformaties hangt.