Maakt Egan Bernal volgende maand al zijn comeback? “Hopelijk maken ze niet dezelfde fout als met Froome”

Hij loopt nog met een wandelstok, maar volgens zijn Colombiaanse arts Gustavo Uriza zou Egan Bernal (25) over een kleine maand in staat moeten zijn om aan wedstrijden deel te nemen. “Ik hoop toch dat ze wachten tot hij volledig klaar is om te koersen”, zegt David Bombeke, medisch coördinator bij Club Brugge en met een rijk verleden als begeleider van revaliderende wielrenners.