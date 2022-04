Zet bloemen tussen je groenten en maak een lappendeken van je moestuin: deze planten zijn ideale buren om te groeien en lastige beestjes weg te houden

In de natuur zoeken planten zelf hun buren: planten die bestuivers lokken, lastige beestjes weghouden of een steuntje geven. In de moestuin rekenen de groenten op uw hulp.

Variatie maakt de moestuin spontaan sterker tegen alles en nog wat. Lastige insecten bijvoorbeeld maken het zichzelf graag gemakkelijk en terroriseren bij voorkeur grote partijen of lange rijen van hun lievelingsplanten. Idem voor schimmels en ziekten.

Kweek dus liefst hapklare hoeveelheden en mix dat het een lieve lust is. Groenten onderling, maar ook groenten en bloemen. Jouw tuin wordt daardoor een lappendeken aan smaken, geuren en kleuren. Plant dus salie, dropplant of afrikaantjes en zaai koriander en dille tussen de planten die je wil beschermen. Koolwitje, wortelvlieg, bladluizen en andere onverlaten breng je op die manier in absolute verwarring. In die grote verscheidenheid vinden ze hun lievelingsplant niet en vliegen ze dus verder naar een andere plek om hun buik vol te eten of eitjes te leggen. Nuttige insecten stellen zo’n bonte mix dan weer wel op prijs. Zij vliegen van bloem naar bloem, incluis die van erwt, boon, pompoen en courgette om er nectar te snoepen en tegelijk te zorgen voor bestuiving. Het resultaat: meer oogst. Ook de planten zelf gaan voor interactie. Ze beschermen elkaar tegen de wind en – indien je rekening houdt met groeihoogte en breedte – zorgen ze zelfs voor een microklimaat met een partijtje schaduw voor wie het nodig heeft. Het kan bijvoorbeeld met een scherm van gladiolen, dahlia’s, kosmos of een bloeiende klimplant aan de zonnekant van sla, spinazie en andere bladplanten die het graag wat koeler hebben en houden. (lees verder onder de foto)

© Marc Verachtert

Planten doen echter nog meer. Vlinderbloemigen als lupine en reukerwt vangen stikstof uit de lucht en brengen die via hun wortels in de grond als meststof naar hun buren en volgers. Afrikaantjes en goudsbloemen nemen dan weer de verdediging op zich van planten als aardappelen, tomaten en tuinwortels die belaagd worden door nematoden, minuscuul kleine aaltjes/wormpjes die de wortelactiviteit moeilijk en onmogelijk maken. Hun geheim wapen: een stof die door hun wortels wordt afgegeven in de grond en de aaltjes doodt of minstens onvruchtbaar maakt waardoor ze in aantal afnemen. Met narcissen in de grond plant je een perfecte barrière om woelmuizen weg te houden van bijvoorbeeld tuinwortelen of jonge wortels van fruitbomen en bessenstruiken. En dan zijn er de planten die – willen of niet – zich opofferen voor anderen. Denk Oost-Indische kers. Zwarte bonenluis en andere luizensoorten, tot en met de bloedluizen die harige plukjes vormen op fruitbomen, vinden het een smaaktopper en zuigen zich aan hun sap hun buikje vol waarna ze nog amper weg kunnen. Jij kunt ze met het takje waar ze op zitten plukken en voeren aan de kippen.

En nog een toemaatje: het mixen van planten werkt vaak ook smaakversterkend. Bergamot of Monarda bij tomaten is een geslaagd voorbeeld. Probeer ook kervel bij radijs voor een meer pittige smaak en zaai of plant ze bij sla waardoor die lekker mals blijft.