Alle inzittenden kwamen om, maar oorzaak van vliegtuigramp Egyptair werd nooit ontdekt, tot nu

De Airbus A320 van Egyptair die in mei 2016 boven de Middellandse Zee van de radar verdween en in zee crashte, was niet het doelwit van een terreuraanslag zoals de Egyptische overheid blijft beweren. In een nieuw 134 pagina’s dik rapport zeggen Franse experts dat een brandende sigaret in de cockpit de ramp heeft veroorzaakt. Niemand van de inzittenden, onder wie ook een Belg, overleefde het.