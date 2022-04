Premier Alexander De Croo: “Tijdens Covid geluisterd naar virologen, nu naar de economen”

“Tijdens COVID hebben we geluisterd naar de virologen, nu gaan we luisteren naar de economen”. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag gezegd voor de eerste vergadering van de achtkoppige expertengroep “Koopkracht en concurrentievermogen”.

Die expertengroep moet de regering helpen de economische uitdagingen door de oorlog in Oekraïne het hoofd te bieden. Net als tijdens de coronapandemie komt er een dashboard, ditmaal van de Nationale bank van België (NBB), met de belangrijkste economische indicatoren.

De oorlog in Oekraïne plaatst de federale regering voor nieuwe uitdagingen. De energieprijzen swingen de pan uit en de inflatie blijft torenhoog, bleek donderdag nog maar eens uit de laatste cijfers van Statbel. De nieuwe expertengroep moet de regering helpen bij het uitwerken van oplossingen om die uitdagingen het hoofd te bieden.

“Het zijn bijzonder moeilijke tijden. We zijn geconfronteerd met een situatie die ons land de afgelopen 30-40 jaar niet meegemaakt heeft. We gaan een periode van instabiliteit tegemoet, waarvan we niet weten hoe lang die zal duren”, zei De Croo donderdag.

“Op zo’n moment moeten we een goede analyse maken en gebruikmaken van de kennis die in ons land aanwezig is, vandaar dat we een beroep doen op de expertengroep (...) Tijdens COVID hebben we geluisterd naar de virologen, nu denk ik dat het verstandig is om te luisteren naar de economen.”

Coronadashboard

De groep, die bestaat uit acht economen, zal op regelmatige tijdstippen bijeenkomen, onder het voorzitterschap van de gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB) Pierre Wunsch. Maken ook deel uit van de groep: Mathias Dewatripont (ULB), Philippe Defeyt (Université de Namur), Paul De Grauwe (London School of Economics), Koen Schoors (Universiteit Gent), Sarah Vansteenkiste (KU Leuven), Bertrand Candelon (Louvain School of Management) en Sofie Geeroms (Be Commerce).

Een agenda of timing kreeg de expertengroep niet. Wel is het de bedoeling met cijfers te komen van de belangrijkste economische indicatoren. Die zullen, net als tijdens COVID, gepubliceerd worden op een dashboard. De publicatie van dat eerste dashboard zou al voor snel zijn, aldus nog de woordvoerder van de NBB.