Halfzus Kate Moss onthult slechte behandeling in eerste jaren modellenwerk: “We geven je drugs, dan komt het wel goed”

Ze is de 24 jaar jongere halfzus van het Amerikaanse supermodel Kate Moss. De druk op haar schouders was daardoor enorm. Lottie Moss stapte dan ook op jonge leeftijd het modellenwereldje in. Maar veel positieve ervaringen heeft ze er niet aan overgehouden. Ze sprak zich onlangs onder andere uit tegen het stevige druggebruik in de sector.

“Ik denk dat ik dacht dat het normaal was. Ik ging naar die evenementen en feestjes en ik was uitgeput. Vaak kwam ik op de set en wilde ik het niet doen, ik huilde mijn ogen uit en ze zeiden: ‘We geven je gewoon wat drugs, je kunt wat drinken en dan komt het wel goed”, vertelt ze. “Het was heel erg . ‘Oh je zult deze shoot doen, of je nu nuchter bent of niet. Het gaat gebeuren’.”

“Ik was op een evenement in Rome en ik huilde mijn ogen uit in het hotel en ik was make-up aan het aanbrengen over mijn tranen, het was slecht. Ze zeiden: je hoeft maar een uur beneden te zijn’”, klinkt het. “Ik denk niet dat er veel mensen in die industrie waren die om mijn welzijn gaven, ik moet eerlijk zijn.” Ze voegde eraan toe: “Het is niet normaal om drugs te gebruiken. Het zou niet zo genormaliseerd moeten zijn als het is in de beroemdheden- of mode-industrie.” Als gevolg bracht Moss al tijd door in een afkickkliniek.

Moss vertelde ook over het feit dat ze enorm veel gewicht moest verliezen om daarna te horen dat ze simpelweg te klein was voor het modellenwerk.

(sgg)