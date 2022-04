‘t Basikliekje viert 30-jarig bestaan

Op zaterdag 23 april kon de viering voor het 30-jarig bestaan van het Tongers jeugdkoor ’t Basikliekje eindelijk doorgaan. Het werd een typisch Basikliekje-feestje in De Meir in Riksingen.

Wat een verademing voor de Basikliekertjes na die o zo heftige corona-periode. Heel wat repetities, kooroptredens binnen de Tongerse kerken en bejaardentehuizen hadden ze gemist. Zelfs dé apotheose van het jaar, het kerstconcert in de Basiliek op tweede kerstdag, moest ook in 2021 last minute afgezegd worden. Er waren bubbels om te beginnen en activiteiten zoals een springkasteel voor de allerkleinsten, goocheltrucs, draaien aan het rad voor de ABC van het Basikliekje en het raden van een liedje uit het omvangrijke repertoire van deze zanggroep en het daarna dat liedje ook effectief zingen. Aan het kampvuur, uiteraard. En ja, er waren lekkere frietjes uit een puntzak en ook de ijskar kwam langs. Het feestje was àf.

Astrid, Hanne en de andere Basikliekertjes hadden alles mooi voorbereid. Maar natuurlijk was er eerst de viering. Deken Eric Reynders onderstreepte het belang van ’t Basikliekje voor de Tongerse gemeenschap. “Niet omdat het Basikliekje in zijn huidige naam en concept 30 jaar bestaat, maar omdat wij dankbaar zijn voor wat het koortje zo lang teweegbrengt: het zangplezier van zovele kinderen en jongeren, maar ook de vreugde die zovele duizenden mensen in de kerk daaraan beleefd hebben.”

Emotioneel

Eregenodigden Luc Herbots, destijds als kapelaan impulsgever bij de oprichting van ’t Basikliekje, en oud-deken Rik Palmans tekenden present en genoten duidelijk mee van het bonte spektakel. Er kwamen zelfs ‘oud-Basikliekertjes’, twintigers en dertigers, mee vieren. Zij zongen uit volle borst alle liedjes mee. Ook werd Anneleen, nu al vijftien jaar de bezielster dirigent van ’t Basikliekje, in de bloemetjes gezet. Ze werd er toch wel eventjes emotioneel van. ’t Basikliekje is een fijn en hecht groepje kinderen dat, samen met wat oudere tieners, al zingend en vooral zich amuserend de essentie van het geloof ervaart en ook deelt met eenieder. Het is toch wel een fenomeen vandaag de dag, dat dit unieke platform overeind blijft.

Op 26 december 2022 zal het grote kerstconcert van het jeugdkoor weer doorgaan in de Basiliek. De Basikliekertjes hebben er lang naar uitgekeken.