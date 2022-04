Tongeren gaat strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstort

“Zwerfvuil en sluikstort blijven een hardnekkig probleem in veel steden en gemeenten, ook in Tongeren”, zegt burgemeester Patrick Dewael. “Dit jaar gaan we de strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstort met een grootse campagne om zowel preventief als repressief te kunnen optreden. Er wordt intens samengewerkt tussen de milieudienst, technische dienst en de lokale politie.”

“Om toezicht te houden op de sluikstortgevoelige plaatse, zetten we twee verplaatsbare camera’s in”, vult schepen van Milieu Patrick Jans aan. “Deze schrikken eventuele sluikstorters af en leveren beelden op van de overtreders. De beelden worden nagekeken door de gemeenschapswachten en bij identificatie van de daders worden er GAS-boetes opgelegd. Uiteraard blijven we de burgers verder sensibiliseren met onze campagnes zoals Operatie proper, een beloningssysteem waarbij we scholen en jeugdverenigingen een duwtje in de rug geven, de Claimkaart waarmee we particuliere zwerfvuilopruimacties ondersteunen en de grote zwerfvuilactie van Straat.net.”

Minder vuilnisbakken

Een groot aantal vuilnisbakken op het openbaar domein lijkt toch geen uitstekende remedie tegen zwerfvuil. De vuilnisbakken worden vaak gebruikt om bijvoorbeeld grote volumes huisvuil in te droppen. Zo raken ze snel vol en stapelt zich rond de vuilnisbak allerhande afval op. “Onder meer uit een eigen proefproject in woonwijk De Locht blijkt dat de verwijdering van de vuilnisbakken juist leidt tot minder sluikstort”, zegt Jeannine Vanvinckenroye, schepen van Openbare Werken. “Daarom gaan we dit jaar op het hele Tongerse grondgebied 85 vuilnisbakken verwijderen (op een totaal van 457). We doen dit gefaseerd en volgens een weloverwogen strategie. Uiteraard blijven er voldoende vuilnisbakken in het stadscentrum, langs wandel- en fietspaden, bij speeltuinen en in schoolomgevingen – kortom, op alle plaatsen waar voldoende sociale controle is.”

Ook de gemeenschapswachten zullen streng controleren op sluikstort. Ze zoeken in het afval naar sporen die mogelijk de identiteit van de overtreder aan het licht brengen. Ze krijgen sinds kort ook ruggensteun van de handhavers van OVAM. Deze handhavers controleren alleen op zwerfvuil en patrouilleren regelmatig in winkelstraten en op evenementen.