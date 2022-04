Parlementscommissie keurt jobbonus goed

De commissies Financiën en Economie van het Vlaams Parlement hebben donderdag het ontwerp van decreet goedgekeurd dat de jobbonus invoert. Ruim 733.000 werknemers zouden in aanmerking komen. Het gaat vooral om mensen die aan de slag zijn in sectoren waar de lonen het laagst zijn, zoals de horeca, de dienstenchequesector, de landbouw of de uitzendsector.