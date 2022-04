Onze tv-tips: oorlogsdrama, een adoptie en een speurder

The Revenge of the Pink Panther

VTM4, vr, 23.10u

Voor wie in de late uurtjes nog met het verstand op nul wil genieten van een filmklassieker is er deze komedie met Peter Sellers uit 1978. Iemand komt op het idee om inspecteur Clouseau te vermoorden, maar dat is buiten de speurder zelf gerekend. Hoewel reeds de zesde film in deze franchise, blijft de humor van de bovenste plank. Dit was de laatste grote succesvolle Pink Pantherfilm tot de herstart in 2006 met Steve Martin als Clouseau.

Lion

Canvas, vr, 21.20u

De Britse acteur Dev Patel maakte eerst grote brokken met de filmhit Slumdog Millionaire alvorens in 2016 indruk te maken met de verfilming van dit waargebeurde verhaal. Over een jong Indiaas kindje dat per ongeluk honderden kilometers verder met de trein tot in Calcutta geraakt, en door een Australisch koppel wordt geadopteerd. Patel was zo gecharmeerd door het scenario dat hij de makers zelf opzocht om hen te overtuigen een hoofdrol aan hem te geven.

A Private War

NPO3, vr, 22.50u

Colvin overleeft de aanval van een raketwerper maar verliest door de granaatscherven het zicht in haar linkeroog waardoor ze voortaan een ooglapje zal dragen. Ze was in het door burgeroorlog geteisterde Sri Lanka voor een interview met de leiders van de opstandige tamil tijgers maar viel in een hinderlaag van het leger. Actrice Rosamund Pike moest erg diep graven voor een van de meest uitdagende rollen die ze ooit al speelde. (tove)