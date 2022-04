Voorzitter van Genkse vzw aangehouden voor gesjoemel met 225.000 euro

De politie Carma heeft woensdag de voorzitter van de Italiaanse vzw ACLI uit Genk gearresteerd. Dat gebeurde in een onderzoek naar subsidieafwending en valsheid in geschrifte. Het zou gaan om een bedrag van 225.000 euro.

De politie voerde woensdag drie huiszoekingen uit bij grote vzw’s in het Genkse in het kader van het onderzoek. Dat werd opgestart naar aanleiding van een klacht van de Vlaamse Gemeenschap over subsidieafwending en valsheid in geschrifte. Het zou gaan om onregelmatigheden voor een bedrag van 225.000 euro.

Tijdens de huiszoekingen werd een man uit Genk gearresteerd. Hij is de voorzitter van de vzw ACLI. De man werd verhoord en verscheen donderdag voor de onderzoeksrechter. Hij werd aangehouden en onder elektronisch toezicht geplaatst. “Van enige zelfverrijking is geen sprake”, zegt zijn advocaat, Adam Miskovic.

