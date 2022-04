Ondernemers Unizo leren alles over hybride verkopen

Een van de kerntaken van Unizo Lanaken is ondernemers informeren en adviezen. Met dit in het achterhoofd organiseerde het lokaal bestuur op woensdag 27 april een boeiende sessie over de hybride verkoper.

“De hybride verkoper benadert prospecten en klanten via verschillende kanalen: videocalls, telefoon, sociale media, videoboodschappen en WhatsApp als een evenwaardige aanvulling op face-to-face gesprekken”, vertelde Kathleen Cools, de gastdocent van de avond. Bovendien daagt de hybride verkoper prospecten en klanten uit om bestaand gedrag, tools en processen in vraag te stellen en vanuit andere perspectieven te bekijken. “Met tal van tips en tricks die zeer toepasbaar zijn in het dagelijks leven als ondernemer/verkoper, ben ik weer goed gestoffeerd voor de toekomst”, klonk het bij Tom Coun van Wines & Bites uit Lanaken. Na afloop was er nog een leuke netwerkreceptie met lekkere hapjes en dranken.