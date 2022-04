Samana viert na twee jaar weer lentefeest

“Dat onze leden weer zin hadden om te feesten, zagen we aan de vele inschrijvingen”, klinkt het bij Samana. “Maar liefst 200 mensen hadden zich ingeschreven om tegen een te genieten van een gezellige namiddag. Op de dag van ons lentefeest moesten toch nog een 20-tal deelnemers afhaken door ziekte of een andere reden. Wie afgemeld had, kreeg zijn/har eten netjes thuis bezorgd.”

Na het zegenen van de palmtakken en de nodige bezinning was het tijd voor ontspanning. “Muziek en zang zorgden ervoor dat de dagelijkse beslommeringen snel naar de achtergrond verdwenen. Na het afsluitende toetje, vergezeld van lekkere koffie, kon iedereen met een blij gemoed huiswaarts keren. Onze leden kijken al reikhalzend uit naar onze volgende activiteit op 12 mei, onze tweejaarlijkse ziekenzalving.”

(Foto's: Alfons Eijckmans)