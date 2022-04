Koninklijke Fanfare Onder Ons Koersel trapt feestjaar af voor 125-jarig bestaan

De avond startte met een academische zitting met toespraken van de burgemeester, de schepen van cultuur, de afgevaardigde van Vlamo Limburg en de voorzitter van de fanfare. Na deze toespraken waarin onder andere de rijke geschiedenis van de vereniging aan bod kwam, werd er met een hapje en een drankje geklonken op het jubileum. Het werd een gezellig weerzien tussen oud-leden, leden en sympathisanten, zeker na twee jaren met weinig tot geen activiteiten of concerten door corona. “Met deze receptie is hopelijk het startsein gegeven voor een feestjaar met tal van activiteiten in het kader van ons 125-jarig bestaan”, klinkt het bij de fanfare.