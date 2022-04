Erehaag voor voetbalvrijwilliger met 40 jaar dienst bij VV Nieuwerkerken

Al wie vertrouwd is met Voetbalclub VV Nieuwerkerken, kent Roland Prijs. Hij is de stille kracht achter de schermen die ook de kantine draaiende houdt. Dat doet hij nu al 40 jaar lang en daarom verrasten de jeugdspelers hem met een erehaag en enkele geschenken.

Roland Prijs is nog een van de echte volksfiguren in Nieuwerkerken. Iedereen kende hem als parkwachter op het containerpark. En ook nu nog is hij als gemeentearbeider vaak aanwezig in het straatbeeld met zijn kenmerkende oranje outfit van de technische dienst. Maar voor veel Nieuwerkerkenaren is Roland daarnaast ook een vertrouwd gezicht achter de tap van de voetbalkantine. “Zonder Roland valt alles hier op zijn gat”, lacht jeugdcoördinator Manu Larose. “Hij zorgt niet alleen voor de kantine, hij wast ook truitjes en zorgt voor alle kleine en grote klussen. Roland is echt een man met een hart voor de club. Bovendien is hij ook supporter nummer één van al onze jeugdploegen.”

Nu Roland precies veertig jaar actief is als vrijwilliger binnen de club, hadden de jeugdspelertjes, samen met hun ouders en trainers, voor een verrassing gezorgd. Een verbaasde Roland mocht zijn opwachting maken op het voetbalterrein. Daarbij passeerde hij een erehaag met spelertjes van alle jeugdploegen. Op het einde stonden de trainers Roland op te wachten met een grote geschenkmand en een waardebon. “Dat had ik niet zien aankomen. Ik vond al dat hier vandaag opvallend veel ouders waren voor de training. Dit initiatief heeft mij zeker veel deugd gedaan en ik wil iedereen bedanken”, zei een duidelijk geëmotioneerde Roland, die daarna meteen weer zijn vertrouwde plaatsje in de kantine innam. “Die heb ik deels nog mee gebouwd”, zo haalde hij nog wat herinneringen op uit zijn 40-jarige carrière bij de club.