Afgestudeerden TISM 1982 houden reünie

“Op 23 april hielden we onze reünie met de klasgenoten die in 1982 afstudeerde aan TISM in Bree”, klinkt het. “We konden genieten van de faciliteiten die Jos Drijkoningen ons boven zijn café het Poortje in Bree aanbood. Ondanks de drukke agenda's van vele klasgenoten hadden we toch nog een talrijke opkomst. Jos en Evi zorgden voor lekkere hapjes met aangepaste drank. We hadden niet veel tijd nodig om met al onze verhaaltjes van vroeger een plezante avond in gang te zetten. De ene anekdote volgde de andere op, wat ons nog eens terugbracht naar de jaren 80 met muziek zoals De boks van zie vader. De Romereis, de leerkrachten en Chrysostomos brachten ons terug in het verleden waar we met ons allen mooie herinneringen aan over hielden. Hopelijk kunnen we dit nog jaren organiseren.”