Schaakclub Leopoldsburg is voortaan 'Koninklijk'

Het schaakspel bestaat al duizenden jaren en zou afkomstig zijn uit het Oosten. Maar of de oorsprong ligt bij de oude Grieken, in India of China, daarover blijft discussie. Het is alleszins een feit dat schaken ook vandaag nog steeds zeer populair is en dat de meeste steden wel een lokale schaakclub hebben. In een schaakclub kan je leren schaken, maar de clubs organiseren ook wedstrijden tegen andere clubs om het boeiend te houden. Het is een sport die ook nog steeds, zelfs vanuit de medische wereld, wordt aanbevolen om het geheugen te trainen.

In Leopoldsburg werd een schaakclub opgericht op 24 maart 1970. Dat betekent dat de club ondertussen meer dan vijftig jaar bestaat. De uittredende voorzitter van de club, Jozef Van Loock, deed een officiële aanvraag om erkenning te krijgen als 'Koninklijke Vereniging'. De aanvraag moet ondersteund zijn door de nodige documenten en wordt vervolgens onderzocht en getoetst aan een aantal criteria (oprichtingsakte, activiteiten, beheer en doel van de vereniging…). De titel 'Koninklijk' is een gunst die persoonlijk toegekend wordt door de koning. Het brevet wordt overhandigd door de gouverneur aan de verantwoordelijken van de vereniging.

Deze maand kwam het verlossende bericht dat de aanvraag goedgekeurd werd en de titel dus ook werd toegekend. Voortaan gaat de club trots door het leven als 'Koninklijke Schaakclub Leopoldsburg'. De schaakclub organiseert wekelijks schaaklessen voor jeugdspelers, organiseert tornooien en interclubwedstrijden. Er is uiteraard ook een afdeling voor volwassen schakers. Tijdens de coronaperiode mochten er geen fysieke lessen of wedstrijden plaatsvinden, maar die werden alsnog ingericht via een internetplatform. De wekelijkse bijeenkomsten gaan door in de Sporthal van Leopoldsburg en het Buurthuis in Heppen.