KRC Genk-coach Bernd Storck doet beroep op twaalfde man: “Er nu met z’n allen vol voor gaan”

Positieve selectieproblemen voor Bernd Storck. Carlos Cuesta trainde een hele week voluit en is weer speelklaar, terwijl Junya Ito terugkeert uit schorsing. “Ik zal keuzes moeten maken”, zegt de Genkse coach, die vrijdagavond bij een zege minstens voor één dag play-off 2 kan aanvoeren.

Voel je dat drie zeges op rij iets hebben losgemaakt in de kleedkamer?

Bernd Storck: “Ik ben blij dat we het tij hebben doen keren, al is het geen makkelijk verhaal. Ik heb er geen probleem mee dat men kritisch is voor mijn team op de momenten dat we slecht presteren. Maar ook als we winnen, lees ik weinig positiefs. De doorbraak van de jeugd zou het enige lichtpunt zijn dit seizoen. Ik vind dat men daarmee mijn andere spelers tekortdoet. Ik besef dat iedereen meer had verwacht van dit seizoen maar we blijven hangen in dat negativisme. Dat is niet makkelijk voor mijn spelers. We winnen drie keer op rij met een clean sheet, dat is zes jaar geleden. AA Gent had bovendien negen van zijn laatste tien matchen gewonnen.”

Jullie speelden zondag wel een uur met elf tegen tien.

“Dan lees ik ook dat Genk zo’n numerieke meerderheid slecht uitspeelt. Sorry maar dat was vroeger. Sinds ik hier ben kreeg de tegenpartij voor de derde keer rood en net als tegen KV Mechelen en op Seraing hebben we de volle buit gepakt. We moeten het verleden achter ons laten. Na Nieuwjaar hebben we even vaak gewonnen dan een jaar geleden in wat een superseizoen was. Onder mijn leiding bedraagt het doelsaldo 36-18 uit 18 wedstrijden. We zijn dus op de goede weg en moeten dat ook met z’n allen uitstralen. Ik voel dat het vertrouwen stijgt op training, hopelijk tonen we dat vrijdag ook tijdens de wedstrijd. Want we spelen tegen een sterke ploeg, die net als wij offensief veel mogelijkheden heeft. We mogen ons niet blindstaren op de 4-1 in de competitie, tot aan hun rode kaart heeft KV Mechelen het ons hier heel moeilijk gemaakt.”

Waar ligt voor jou de sleutel vrijdagavond?

“Ik hoop dat onze supporters ons van de eerste tot de laatste minuut zullen pushen. Wij zullen er tegelijkertijd alles aan doen om hen gelukkig te maken. We gaan proberen om door te gaan op ons elan, we willen onze sterke thuisreputatie bevestigen.”

Met dezelfde ploeg als vorige week?

“Neen. Maar heel veel gaat er niet veranderen.”

Je hebt al vaak achteraan geroteerd . Blijf je dat doen?

“We hebben nu drie keer na mekaar de nul gehouden, telkens met een andere defensie. Omdat ik weet dat dat kan, de goals die we slikten hadden niets met automatismen maar alles met individuele fouten te maken. We hebben bepaalde afspraken gemaakt, ik laat ook geen enkele speler vallen. Zowel Lucumi als McKenzie hadden een moeilijke periode achter de rug. Jhon keerde gefrustreerd terug van de nationale ploeg omdat hij elke match in de tribune zat, Mark viel naast de nationale selectie en was even ziek. Maar ik heb veel met hen gepraat en ze deden het in Gent prima samen. Nu is ook Cuesta terug en Sadick deed het al prima. Er zijn dus veel mogelijkheden, zonder dat we aan kwaliteit verliezen.”