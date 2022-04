Het lijkt op een gecrashte vliegende schotel, maar eigenlijk zijn deze bijzondere foto’s van NASA goed nieuws

Het ziet er buitenaards uit, maar dat is het niet. Op foto’s die Ingenuity, een helikoptertje van NASA, maakte op Mars zijn brokstukken te zien die lijken op een vliegende schotel. Maar in werkelijkheid gaat het om iets dat door de mens werd gemaakt. De helikopter, die aan boord zat van de Perseverance-rover, maakte namelijk beelden van het landingsgestel van die rover. Dat gestel crashte naar beneden toen de rover aankwam op mars in februari van vorig jaar. Op de foto’s is ook duidelijk de parachute te zien waarmee de rover op het marsoppervlak werd gezet.

“Er zit zeker een sci-fi element aan,” zei Ian Clark, een ingenieur die werkte aan het parachutesysteem van Perseverance, over de foto’s, in de krant The New York Times. “Het straalt buitenaardsheid uit, nietwaar? Ze zeggen dat een foto 1000 woorden waard is, maar het is ook een oneindige hoeveelheid technisch inzicht waard.” Volgens NASA zouden de beelden kunnen helpen om de landing veiliger te maken voor toekomstige ruimtevaartmissie naar Mars. De landing van de Perseverance werd al enorm gedetailleerd vastgelegd, maar de beelden van Ingenuity geven de landing nu vanuit een ander perspectief weer.

Origineel zou Ingenuity slechts vier vluchten maken en werd het helikoptertje vooral meegestuurd als test. Maar het bleek zo’n succes dat het toestel er ondertussen al 26 vluchten heeft opzitten. De beelden werden gemaakt tijdens die laatste vlucht.

(sgg)