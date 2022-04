West-Vlaming veroordeeld tot 15 jaar cel voor dood van zijn moeder: “Niets kan zijn gruwelijk gedrag goedpraten”

De twaalfkoppige jury besliste woensdag dat Frank Pauwels (50) schuldig is aan het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen aan zijn moeder Solange Hennaert (79), zonder het oogmerk om te doden, die toch de dood veroorzaken. De Bredenaar werd dus niet schuldig bevonden aan oudermoord. Nu kent hij zijn straf: Pauwels wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar.

Frank Pauwels (50) is door het West-Vlaamse hof van assisen veroordeeld tot 15 jaar opsluiting voor opzettelijke slagen en verwondingen, met de ongewilde dood van Solange Hennaert (79) tot gevolg. De Bredenaar bracht zijn moeder in september 2016 met een harde vuistslag om het leven.

De Bredenaar moest zich verantwoorden voor oudermoord, maar de verdediging vroeg gisteren met succes om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen. Volgens zijn advocaten Anthony Mallego en Mathieu Langerock had Frank Pauwels nooit de bedoeling om zijn moeder van het leven te beroven. De jury oordeelde dat van een oogmerk tot doden inderdaad geen sprake was.

Het Openbaar Ministerie had 14 jaar opsluiting gevorderd. Daarbij benadrukte procureur-generaal Céline D’havé nogmaals de afschuwelijke omstandigheden waarin Solange Hennaert overleed. “Hij liet ze uren afzien en verpakte vervolgens haar lijk in een PMD-zak om ze te dumpen op een plaats waar Pauwels hoopte dat ze nooit gevonden zou worden.” De procureur eindigde met woorden van de recent overleden muzikant Arno. “Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière, denk daar maar eens goed over na.”

Maximumstraf

In het arrest over de strafmaat werd onmiddellijk duidelijk dat het hof en de jury enkel de maximumstraf gepast vonden. “De ernst en de zwaarwichtigheid van de feiten vereisen een zeer strenge bestraffing”, aldus voorzitter Antoon Boyen. “Het toebrengen van de fatale, harde vuistslag in het gezicht van zijn fragiele en weerloze moeder, getuigt van een totaal gebrek aan normbesef en een ondermaatse zelfbeheersing.”

Solange Hennaert (79). — © IF

Het gedrag van Pauwels na de vuistslag speelde mee in de beslissing van de jury. “De handelingen tegenover zijn moeder na het overlijden, zijn weerzinwekkend. Hij wachtte met naar haar om te kijken tot ze overleden was en dumpte ze nadien berekend in een gegraven put. Zijn metamorfose in de gevangenis doet niets af aan de gruwelijke ernst van de gepleegde feiten.”

Geen druppel alcohol

Zoals gebruikelijk richtte de voorzitter zich nog kort tot de beschuldigde. “Uw straf is niet van de lichtste, maar je krijgt de gelegenheid om te blijven werken aan uzelf. En ik denk dat dat nog altijd meer dan nodig is. Er is maar één pintje dat je niet moet drinken, meneer Pauwels, het eerste.”

De Bredenaar kreeg voor de uitspraak nog het laatste woord. Hij dankte de jury voor de herkwalificatie en beloofde dat hij zou blijven werken aan zichzelf. “Ik beloof dat ik geen teleurstelling zal zijn. De therapie in de gevangenis blijf ik volgen, ik ga zelf niet beslissen om daarmee te stoppen.”

Pauwels’ advocaten gaan akkoord met de beslissing. “We moeten realistisch zijn, de ernst van de feiten was enorm groot”, reageert meester Mallego. “Onze cliënt is vooral opgelucht dat het proces voorbij is en dat hij nu verder kan”, besluit meester Langerock.