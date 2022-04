Vanavond neemt Team Wesley het op tegen Team Pedro in ‘De Container Cup’: Frank Raes is neutrale commentator

Vanavond nemen Wesley Sonck en Pedro Elias het tegen elkaar op in De Container Cup met elk hun eigen samengesteld all stars team. Maar daarvoor hadden ze nog een neutrale commentator nodig. Frank Raes neemt die rol op zich, net zoals de toss.

Wesley Sonck en Pedro Elias mochten voor de seizoensafsluiter elk een team samenstellen met zes sporters die elk één van de zeven nummers van De Container Cup voor hun rekening zouden nemen. Zelf moesten de twee olijke commentatoren ook één nummer afwerken. Wie deel uitmaakt van Team Wesley en Team Pedro is vooralsnog een geheim. Pedrio Elias verklapte gisterenavond in De Cooke & Verhulst Show dat niemand minder dan Kompany in zijn dreamteam zou zitten. Of dat klopt, kan je vanavond bekijken vanaf 20u op Play4.