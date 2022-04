Tijdens een rugbywedstrijd op de Sedberghschool in Engeland, kreeg Bob het even erg moeilijk. Maar niet veel later was zijn vriend Jack daar om hem op te beuren. Het toonbeeld van ware vriendschap werd gefilmd en ging al snel viraal. “Wat hebben zij een diepe band. Hij is echt een geweldige ploegmaat én vriend”, klinkt het.