Bekende voetbalmakelaar Mino Raiola is op 54-jarige leeftijd overleden

Voetbalmakelaar Mino Raiola is overleden. De 54-jarige Nederlander van Italiaanse afkomst was ziek. Dat melden verschillende Italiaanse media. Om welke ziekte het gaat, is nog niet bekend. Raiola was de makelaar van onder meer Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland en Paul Pogba. In het verleden werkte hij nog samen met Rode Duivel Romelu Lukaku.