Steeds meer enkelbanden in Vlaanderen

Er worden jaar na jaar meer enkelbanden geplaatst in Vlaanderen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het departement Welzijn. In 2021 ging het al om 4.374 aansluitingen. Uit het verslag blijkt voorts dat er in 2021 fors meer inspecties werd uitgevoerd na klachten, vooral in de woonzorgcentra en de kinderopvang.

In 2018 werden in Vlaanderen nog maar 3.995 enkelbanden geplaatst. Dat aantal stijgt elk jaar met een honderdtal. Het gemiddelde aantal dagen dat iemand rondloopt met een enkelband is 103. De enkelband wordt ook steeds vaker toegepast voor een voorlopige hechtenis. In 2021 ging het al om één op de vier. Zestig procent van de dragers is tussen 24 en 44 jaar oud en 89 procent is een man.

In een reactie merkt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir op dat de Justitiehuizen in het algemeen 20 procent zwaarder werden belast in vergelijking met een jaar eerder. De huizen staan ook in voor bijvoorbeeld werkstraffen en probatiedossiers.

“De Vlaamse justitiehuizen lijken het slachtoffer te worden van keuzes die worden gemaakt op het federale niveau”, stelt de minister. De verhoogde instroom situeert zich bij meerdere opdrachten, maar de stijging is het meest opvallend bij de werkstraffen: in vergelijking met 2020 is het aantal dossiers met 52% gestegen. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan het toenemende aantal werkstraffen dat door politierechters wordt uitgesproken.

“De gepaste straf voor elk misdrijf zou de regel moeten zijn in plaats van de Vlaamse justitiehuizen in te zetten om de federale gevangenissen te ontlasten”, zegt Demir. “Er wordt telkens weer moord en brand geschreeuwd over de overbevolking in de gevangenissen, maar dat de strop rond de nek van onze Vlaamse diensten maand na maand strakker wordt getrokken, daar kraait federaal blijkbaar geen haan naar.”

Aantal klachten

Uit het jaarverslag blijkt voorts dat het aantal inspecties na klachten door het departement is gestegen van 169 in 2020 tot 261 in 2021. In 2020 lag het aantal wel opvallend laag, want een jaar eerder waren er nog 275 inspecties. Het grootste deel van de inspecties werd uitgevoerd in de residentiële ouderenzorg en in de kinderopvang. Het totale aantal inspecties, met die op eigen initiatief meegerekend, lag op 2.586.

De hulplijn 1712 van het departement kreeg vorig jaar een recordaantal oproepen. Het ging om 8.515, of 6 procent meer dan in 2020 en 57 procent meer dan in 2019. Bijna één op de vijf gesprekken verliep via chat. In 2020 was dat nog één op de tien. Bij de hulplijn kan je terecht met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Bij de cases was vorig jaar 54 procent slachtoffer van kindermishandeling, 19 procent van partnergeweld en 8 procent van geweld tegen volwassenen.