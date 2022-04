Herbruikbare tassen in de supermarkt zijn intussen de gewoonste zaak van de wereld, maar ook in de beautyindustrie is het hergebruiken van verpakking een dingetje. Parfums, crèmes en zelfs oogschaduw kan opnieuw aangevuld worden in hetzelfde doosje of flacon. Maar zijn die hervulbare verpakkingen ook echt duurzamer?