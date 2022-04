Kersvers wereldkampioen Tyson Fury is “klaar” met boksen: “Ik heb veel geld, succes, beroemdheid ... waarvoor zou ik het nog doen?”

Tyson Fury lijkt op zijn 33ste definitief te stoppen met boksen. De wereldkampioen bij de zwaargewichten hintte in het praatprogramma van Piers Morgan op de Britse televisie dat hij “klaar” is met boksen.

Afgelopen zaterdag verlengde Tyson Fury zijn wereldtitel voor 94.000 toeschouwers in Wembley. De Brit mepte Dillian Whyte (34) met een uppercut knock-out tegen het canvas.

“Ik ben klaar, ‘every dog has its day’”, Fury woensdagavond in een talkshow op de Britse televisie. “Zoals een oude Romeinse leider zegt: er zal altijd wel iemand zijn om tegen te vechten. Maar wanneer is genoeg echt genoeg? Ik ben gelukkig, ik ben gezond. Ik heb mijn hersenen nog, ik kan nog praten, heb een vrouw en zes kinderen. Ik heb veel geld, succes, beroemdheid … waarvoor zou ik het nog doen? Ik ben de voorbije tien jaar vaak weggeweest van huis om over de hele wereld te gaan boksen. Wanneer krijg ik de tijd om een echte echtgenoot, vader, zoon of broer te zijn? Ik heb tijd met familie nodig.”

Fury is al 33 bokskampen ongeslagen en zou de tweede man ooit worden bij de zwaargewichten die ongeslagen met pensioen gaat. “Boksen is een gevaarlijke sport. Door één mep kan je knock-out geslagen worden zoals we afgelopen zaterdag nog zagen, en wie weet heb je ooit het ongeluk dat je niet meer van het canvas komt. Ik stop nu ik nog kan, want ik heb altijd gezegd dat ik niet degene wilde zijn die twee jaar te laat stopte. Ik ben erg blij met wat ik bereikt heb. Ik wilde stoppen met een knock-out en dat heb ik gedaan. Ze zullen de Gipsy King niet snel vergeten.”