Conner Rousseau wil dat bedrijven 1 miljard oorlogsbelasting betalen

1 mei is in aantocht. Dat is traditioneel het sein voor de socialisten om eisen op tafel te leggen. Uiteraard speelt Conner Rousseau (Vooruit) het dit jaar op de torenhoge inflatie. Hij wil dat de bedrijven met de hoogste winstmarges een koopkrachtbijdrage ophoesten. Die moet 1 miljard opbrengen voor de staatskas, wat kan terugvloeien naar de consument. “Op die manier verleggen we een deel van de oorlogsfactuur naar zij die de buffers hebben om die op te vangen.”

Deze zondag vieren de socialisten 1 mei, de Dag van de Arbeid. En dit jaar zal die dag extra veel aandacht krijgen. Door de absurde energieprijzen, de torenhoge inflatie en het vooruitzicht op een lange oorlogsperiode staat veel arbeiders het water aan de lippen. Het stond dan ook in de sterren geschreven dat de socialistische politici allerlei eisen op tafel zouden leggen om hun kiespubliek een hart onder de riem te steken.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau lanceert alvast een eerste concreet voorstel. Hij wil onder meer de btw-verlaging op gas en elektriciteit doortrekken en het uitgebreid sociaal energietarief betonneren, maar daar is geld voor nodig. Daarom wil de socialist een ‘koopkrachtbijdrage’ eisen van bedrijven die enorm hoge winstmarges hebben. “Voor Vooruit is het onaanvaardbaar dat werkende mensen koopkracht zouden verliezen terwijl er bedrijven zijn die hoge winstmarges rapporteren.”

De socialisten willen het geld niet halen bij bedrijven die in moeilijkheden zitten, wel bij een select kransje dat net stevig verdient aan de huidige crisis. Wie grote overwinsten heeft geboekt, zou die winsten belast zien aan 35 procent. Normale winsten blijven wel belast worden aan 25 procent. Als definitie voor overwinsten mikken de socialisten op 8 procent ‘rendement op geïnvesteerd kapitaal’. Die berekening heeft een historische waarde, want “ook de Amerikanen gebruikten die drempel voor een overwinstbelasting tijden de Tweede Wereldoorlog”.

Buffers

Voor de retailpartners van Colruyt, die in 2020 een winst haalden van 43,17 miljoen, zou zo’n belasting neerkomen op een extra bijdrage van 2,05 miljoen euro, becijferden de socialisten. Het bedrijf houdt dan – na aftrek van de andere belastingen – nog steeds 31,98 miljoen euro winst over. In totaal zou de overwinstbelasting 1 miljard euro opleveren voor de staatskas. Een bedrag dat voor Vooruit dus moet terugvloeien naar de burger via kortingen op de facturen. “Op die manier verleggen we een deel van de oorlogsfactuur naar zij die de buffers hebben om die op te vangen”, zegt Rousseau.

Binnen de regering valt voor dit voorstel vooral tegenwind te verwachten van de liberalen. Premier Alexander De Croo (Open VLD) zei voor de paasvakantie wel dat de koopkracht beschermen één van de belangrijkste werven is van Vivaldi, maar evengoed sprak hij over het beschermen van de concurrentiekracht van bedrijven. Net daarom riep de premier een expertengroep in het leven waar economen concrete voorstellen moet uitwerken. Het is onduidelijk of die groep enkel zelf met voorstellen moet komen aandraven of ook voorstellen, zoals dat van Rousseau, zal onderzoeken.

In ieder geval is de verwachting binnen de federale regering dat er volgende week zittingen van het kernkabinet zullen zijn om een nieuw pakket maatregelen te bespreken. Daar zal ook de eis van de PS besproken worden om verder in te grijpen op de energiefactuur. En dus ook de overwinstbelasting van Vooruit. Die zal alvast op bijval kunnen rekenen van de groenen, die al maanden proberen om de overwinsten van energiegigant Engie af te romen.