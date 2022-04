Kim Kardashian doet bekentenis over foto die ophef creëerde bij fans: “Ben nu eenmaal voor mooie esthetiek”

Eerder deze week regende het reacties op een foto van influencer Kim. Op het kiekje poseerde ze in ondergoed van Skims, maar de fans hadden vooral oog voor iets anders. Of beter: voor iets dat er niet was. De navel van de ster was namelijk nergens te bespeuren.

Het is niet de eerste keer dat Kardashian onder vuur komt te liggen nadat ze fel bewerkte foto’s op sociale media plaatst, maar meestal houdt ze de lippen stijf op elkaar over haar vermeende Photoshop-blunders. Deze keer reageerde de realityster wél. “Kom op jongens, serieus”, schrijft ze op Instagram. “Dit is zo dom, beweren jullie echt dat ik mijn navel heb gephotoshopt? Jullie weten toch hoeveel esthetiek voor mijn ziel betekent?” Kardashian vroeg haar fans met een kwinkslag om dan maar meteen naar de webshop van Skims te trekken. “Zo kan je je navel verbergen met een geweldig paar hoog getailleerde onderbroeken, zoals ik deed. Graag gedaan!”

(lees verder onder de foto)

Bekentenis

Later leek Kardashian verbaasd hoeveel fans zich verkneukelden over de uitleg over haar “verdwenen” navel, en besloot ze nog een stapje verder te gaan. “Ik heb Pete’s kaaklijn weggephotoshopt volgens dit artikel”, schreef ze. Niet dus. “Ik heb wel een korrelige filter toegevoegd. Maar het was wel degelijk een foto van het moment zelf.”

Uiteindelijk komt ze toch met een bekentenis over een andere foto die eerder wat ophef creëerde. Zo ontdekte een TikTok-gebruiker dat de realityster het gezicht van haar nichtje True (de dochter van Khloe Kardashian en Tristan Thompson) gebruikt had op een foto van Stormi (dochter van Kylie Jenner en Travis Scott). “Oké, nu we toch in een circle of trust zijn. Ik geef de waarheid mee. Jullie weten dat ik voor mooie esthetiek ben, en mijn Instagram-profiel is de laatste tijd volledig blauw en roze. De foto’s van Disneyland pasten er perfect bij, maar Kylie had op dat moment geen zin om de foto’s online te laten zetten en die keuze respecteer ik.”

Om die reden werd het gezichtje van True bovenop Stormi gephotoshopt. “Bedankt True om voor het team te kiezen”, voegt Kim Kardashian er nog aan toe. “Hoe dan ook, laten we ons op iets anders focussen.”