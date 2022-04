Leerlingen basisschool Ondersteboven Leopoldsburg onderzoeken dieren en planten tijdens bioblitz

Sinds 2019 vergroende en onthardde basisschool Ondersteboven in Leopoldsburg haar schooldomein. De school kreeg daarvoor subsidies en begeleiding van het Provinciaal Natuurcentrum. De leerlingen deden onderzoek tijdens een korte bioblitz onder begeleiding van de MOS-begeleiders van het Provinciaal Natuurcentrum en Bert Lambrechts, gedeputeerde van Milieu en Natuur. “De Bioblitz hield in dat we willen ontdekken hoeveel planten en diersoorten op hun speelplaats leven”, aldus MOS-begeleider Karel Coenen.

Biodiversiteit

“In totaal hebben we vandaag 96 soorten dieren en planten gevonden tijdens deze bioblitz. We hadden in de pool veel larven van waterjuffers gevonden en planten zoals muizenoor. Maar ook een duizendpoot en pissebedden vonden we op de schoolsite. We hebben een specht gehoord en hebben zelfs een uitzonderlijk dier gevonden aan het rand van het bos aan de school, een veldkrekel. De leerlingen hebben dan aan de hand van een app opgezocht over welke soort dier het ging. Ik merkte duidelijk aan het enthousiasme van de leerlingen dat ze dat graag doen. Maar ook vond ik dat ze goed waren geïnformeerd. Met een speelplaats zoals die van basisschool Ondersteboven kan je wel degelijk leerlingen interactief informeren. We hebben 96 verschillende soorten gevonden vandaag. De vergroening van hun speelplaats heeft veel positieve effecten op de plaatselijke biodiversiteit. Dat is goed nieuws.”

(zb)

© Zahra Boufker

