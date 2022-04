Russische analisten voeren druk op: “Ofwel verliezen we in Oekraïne, ofwel begint de Derde Wereldoorlog”

Simonyan is hoofdredactrice van RT (voorheen Russia Today), en wordt beschouwd als een verlengstuk van het Kremlin. “Ofwel verliezen we in Oekraïne”, zei ze woensdagavond tijdens een debatprogramma op Rossiya 1, “ofwel begint de Derde Wereldoorlog. Ik denk dat de Derde Wereldoorlog meer realistisch is, ons kennende, onze leider kennende. De meest waarschijnlijke uitkomst is dat dit allemaal eindigt met een kernaanval. Dat lijkt me meer waarschijnlijk dan een ander scenario. Dat schrikt mij enerzijds af”, aldus Simonyan, “maar anderzijds: het is wat het is.”

“Wij zullen naar de hemel gaan, terwijl zij zullen creperen”, reageert de presentator schouderophalend. “We gaan toch allemaal ooit dood.”

“De collectieve Hitler van het heden”

Ook volgens Olga Skabeeva, een andere propagandiste, is Rusland de facto al in staat van oorlog met de NAVO, en moet het land niet langer wachten om de aanval in te zetten. “Ze hebben ons de oorlog al verklaard (een verwijzing naar de westerse wapenleveringen aan Oekraïne, red.). Dit is al de Derde Wereldoorlog, met 40 landen tegen ons (een verwijzing naar de militaire top dinsdag in Duitsland, red.). Waarop wachten we nog? We zullen een speciale operatie (Rusland spreekt consequent over een militaire operatie in Oekraïne, niet over een oorlog, red.) moeten uitvoeren om de NAVO te demilitariseren. Al wordt dat misschien niet gemakkelijk”, erkent ze wel.

“De vertegenwoordigers van die 40 landen zijn de collectieve Hitler van het heden”, beaamde politicoloog Mikhail Markelov. “Rusland brengt gerechtigheid, vrede, en veiligheid in de globale wereldorde”, zei commentator Dmitry Kulikov dan weer. “Terwijl al die landen proberen een grote oorlog te beginnen – in feite zijn ze er al aan begonnen. Een grote oorlog, die het Westen aan ons heeft verklaard. Laat ons onze voorouders waardig zijn, iedereen die iets soortgelijks heeft meegemaakt. Waarom zouden we denken dat onze levens beter zouden zijn dan die van onze grootouders (een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog, red.)? Waarom zouden wij vrijgesteld zijn van onze historische missie?”

Stijgende kerndreiging

De uitspraken van Simonyan komen na twee dagen waarin de kerndreiging vanuit Rusland gestaag werd opgevoerd. Eerder waarschuwden ook de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov en president Poetin dat het Westen een nucleair conflict dreigt uit te lokken.