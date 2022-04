Premier League lanceert actieplan voor meer Zuid-Aziatische jeugdspelers: “Momenteel foute weerspiegeling op hoogste niveau”

Dat doet het in samenwerking met organisatie Kick It Out, die instaat voor gelijkheid en inclusie in het Engelse voetbal. “De samenwerking met Kick It Out biedt ons onafhankelijke expertise op het gebied van diversiteit en inclusie en stelt ons in staat om de verbinding tussen de Premier League en Zuid-Aziatische gemeenschappen te versterken”, valt te lezen op de website.

Kick It Out geeft zelf ook aan enthousiast te zijn over het nieuwe plan. “De vertegenwoordiging van Zuid-Aziaten op het hoogste niveau is momenteel een statistische anomalie. Dit weerspiegelt momenteel niet het bevolkingsaantal of de populariteit van de sport in de Britse Zuid-Aziatische gemeenschap. We kijken er erg naar uit hier samen met de Premier League verandering in te brengen.”

Het actieplan belooft onderzoek bij jeugdacademies om de redenen voor de ondervertegenwoordiging van Zuid-Aziatische spelers in kaart te brengen. Daarvoor wordt gefocust op de leeftijdsgroepen U9 tot U11, wanneer de meeste spelers zich aansluiten bij een club.

Het nieuwe actieplan is onderdeel van het bredere No Room For Racism Action Plan, dat onder meer de slaagkansen van jonge spelers en de diversiteit binnen het personeelsbestand wil verhogen. “Het South Asian Action Plan is een langetermijnproject dat ons in staat zal stellen de diversiteit binnen het Academy-systeem te bekijken en te verbeteren, zowel op als buiten het veld”, sprak Neil Saunders, Director of Football bij de Premier League.