GEMEENTERAAD. 11 miljoen voor allergrootste wegenwerken ooit in Linkhout

Lummen

Sanitaire unit: Aan het bussenknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat waren en veel klachten over wildplassers. Burgemeester Luc Wouters (CD&V): “Er is geen horeca in de buurt en omwonenden en de Seniorenraad had melding gemaakt van het probleem. Daarom voorzien we 50.000 euro (excl. BTW) voor de aankoop van een sanitaire unit. Voor het onderhoud maken we 24.000 euro (excl. BTW) vrij maar het kan ook dat we daarvoor zelf personeel voorzien. De Lijn komt niet tussen in de onkosten. De toiletten mogen door iedereen gebruikt worden, maar de kans bestaat dat we voor het gebruik 10 of 50 cent zullen vragen”, aldus Wouters.

Wegeniswerken: De gemeente voorziet 11 miljoen euro voor wegenis- en rioleringswerken in Linkhout. Luc Wouters: “Het is het grootste project ooit dat we zelf realiseren samen met Fluvius, Aquafin De Lijn en de provincie. De werken zullen in twee grote fasen worden uitgevoerd en dan zal heel Linkhout over een gescheiden rioleringsstelsel beschikken. Nu stroomt nog heel wat afvalwater naar de Demervallei en het Schulensbroek. In het centrum van Linkhout bevindt zich al aan beide kanten van de weg een aanliggend fietspad. Vanaf de rotonde aan de Vinnenhoekstraat tot aan de voormalige garage Baerts in Schalbroek komt er een gescheiden riolering en aanliggende fietspaden van 1,75 m breed. Volgens het vademecum moeten we vanaf dan de maximum snelheid terugbrengen naar 50 km. We voorzien verhoogde op- en afstapplaatsen aan de bushaltes en de bussen zullen daar op de rijweg mogen halt houden, behalve in Schalbroek. Op twee plaatsen in Linkhout zal er moeten onteigend worden om de infrastructuur voor de haltes uit te bouwen. De werken zullen in 2023 starten”, vertelt de burgemeester.

Algemeen directeur: Lummen is op zoek naar een nieuwe algemeen directeur gemeente en OCMW na het vertrek van Nadine Dethier. De vaststelling van de voorwaarden met betrekking tot de aanwerving en de selectie werd goedgekeurd. Schepen van personeel Rita Moors (N-VA): “In november hebben we de vacantverklaring al gestemd. Voor nieuwe mensen is er een selectieprocedure en voor elke proef moeten ze minsten 50 % behalen en 60 % op alle proeven samen. Tot eind 2023 is een overgangsperiode voorzien en voor onze personeelsleden is de mogelijkheid van zijinstroom na de eerste selectieprocedure. Voor alle kandidaten is er op het einde een jurygesprek en dan wordt de nieuwe algemene directeur gekozen door het schepencollege. Eind augustus mikken we op de aanstelling”, stelt Moors.