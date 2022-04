Minister van Financiën Vincent Van Peteghem voor derde keer papa: “Nu definitief onder de sloef”

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) is donderdag voor de derde keer vader geworden. Dat meldt hij zelf op Instagram.

“Mooi tussen de 5e verjaardag van Josephine en de 3e van Florine werd gisteren onze lieve Olivia geboren!”, aldus Van Peteghem. “53 cm en 3,475 kg puur geluk. De kers op onze taart. Moeder en dochter doen het fantastisch, haar grote zussen zijn in de wolken, en papa ligt met 4 vrouwen in huis nu definitief onder de sloef. Maar wat kijken we samen uit naar het vervolg van dit prachtige avontuur.”