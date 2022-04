Twee bromfietsen in beslag genomen na gevaarlijk rijgedrag aan college in Heusden

De jongens reden kriskras over de weg. De politie kreeg meerdere klachten over dit gevaarlijk rijgedrag. Dinsdag en woensdag hielden agenten verscherpt toezicht in de schoolomgeving. Ze konden de twee roekeloze bromfietsers opmerken.

De opgedreven bromfietsen werden in beslag genomen. — © Politie Heusden-Zolder

De jongens werden naar de kant gehaald. Hun bromfiets bleek opgedreven. Aan een van de bromfietsen was een scharniertje geplaatst om de kentekenplaat te kunnen kantelen zodat het aflezen van de nummerplaat bij een snelheidscontrole onmogelijk zou zijn. De bromfietsen zijn voor dertig dagen in beslag genomen, waarna ze weer correct moeten worden afgesteld op de maximale snelheid.

© Politie Heusden-Zolder

De politie heeft de nodige pv’s opgesteld en de bestuurders zullen voor de rechter moeten komen. maw