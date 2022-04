Verrassende carrièrewending voor Peter Maes? Coach in beeld bij Mali

Verrassende carrièrewending op til voor Peter Maes (57)? De Lommelaar is in de running om de nieuwe bondscoach te worden van het Afrikaanse land Mali. Maes behoort er tot de laatste drie kandidaten, samen met de Fransman Didier Six en de Franse Duitser Gernot Rohr.

Eerder deze maand ontsloeg Mali zijn vorige bondscoach Mohamed Magassouba nadat het land door Tunesië werd uitgeschakeld in de barragewedstrijden voor het WK in Qatar. Maes is op zoek naar een nieuwe uitdaging sinds hij in september ontslagen werd bij Beerschot. Bij gebrek aan interesse uit België richtte hij zijn blik op het buitenland.

Verwacht wordt dat de Malinese voetbalbond de knoop snel zal doorhakken. Eind mei begint de kwalificatiecampagne voor de Afrika Cup van 2023. Mali staat momenteel 52e op de FIFA-wereldranglijst en was in 2021 nog verliezend finalist van het African Nations Championship.