Juryleden in het proces van Johnny Depp tegen zijn ex-vrouw Amber Heard hebben donderdag een video bekeken waarin Depp woedend zijn keuken kapot slaat voordat hij zichzelf een groot glas wijn inschonk. Depp heeft Heard aangeklaagd voor $ 50 miljoen wegens beschuldigingen over huiselijk geweld toen ze in 2018 een opiniestuk in de Washington Post schreef over het overleven van huiselijk geweld.